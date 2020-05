Spuigasten over burgemeester Jan van Zanen en heropening horeca

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de voordracht van Jan van Zanen als burgemeester van Den Haag en over de heropening van de horeca op 1 juni.

Jan van Zanen (VVD) wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Den Haag. De gemeenteraad heeft hem donderdag voorgedragen. Hij moet op 1 juli aan de slag gaan. Van Zanen is nu nog burgemeester van Utrecht. In januari was hij daar herbenoemd voor een periode van 6 jaar. Wat voor soort burgemeester krijgt Den Haag met Van Zanen? Wat moet de eerste taak van de burgemeester worden? De Haagse fractieleiders Mikal Tseggai (PvdA) en Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) zijn te gast in Spuigasten. Zij zaten overigens beiden in de vertrouwenscommissie die de voordracht voorbereidde.

De kroegen en eetcafés in ons land kijken uit naar maandag. Dan mogen ze onder voorwaarden weer open. Overal worden de laatste voorbereidingen getroffen om gasten te ontvangen. Wie de kroeg in wil, moet reserveren. Maximaal dertig mensen mogen het café in, maar niet overal is er zo veel ruimte. De gemeente Den Haag werkt mee met uitbreiding van de terrassen, zodat de horeca de ruimte krijgt om mensen te ontvangen. Hoe kijkt wethouder Saskia Bruines (D66) van economie naar de heropening van de terrassen? En hoe kunnen de horeca-ondernemers de komende tijd overleven met minder gasten, na een maandenlange sluiting?

Spuigasten

