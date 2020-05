Utrecht teleurgesteld over vertrek ‘Jan van de gemeente’

De overstap van burgemeester Jan van Zanen van Utrecht naar Den Haag komt voor de domstad volkomen onverwacht. Gemeenteraadsleden reageren teleurgesteld en geven aan dat zij de ervaren burgervader gaan missen.

“Ik ben verrast door het onverwachte vertrek van onze burgemeester. Utrecht gaat haar bevlogen en betrokken burgervader missen”, reageerde fractievoorzitter Dimitri Gilissen van de VVD. Zijn collega Rick van der Zweth van de PvdA voegt daaraan toe dat het “balen is voor de stad”.

Cees Bos van Stadsbelang Utrecht uit ook een kritische noot. “Ik wens Jan van Zanen veel succes, maar ben persoonlijk zwaar teleurgesteld. Zeker gezien zijn recente herbenoeming en de woorden die hij uitsprak: ‘Ik ben thuisgekomen in Utrecht’. We hebben zijn leiderschap hard nodig.”

Bij aanvang van zijn tweede termijn in januari zei hij dat Utrecht de stad is van zijn dromen. “Ben zeer vereerd met de herbenoeming en zie ernaar uit om ook de komende zes jaar uw burgemeester te mogen zijn.” Hij verklaarde meermalen zijn liefde voor ‘zijn stad’ waar hij eerder ook raadslid en wethouder was en waar zijn kinderen zijn geboren. De ervaren bestuurder was een man van iedere Utrechter en wilde naast de mensen staan. Hij stelde zich dan ook steevast voor als “ik ben Jan en ik werk bij de gemeente”.

Niet alleen de politiek ziet het vertrek als een aderlating. Ook bekende Utrechters en mensen vanuit allerlei posities in de stad spreken op Twitter hun teleurstelling uit. “Ik ga even heel lang nadenken over een tweet die recht doet aan de verdiensten van Van Zanen voor de stad en de waardering die we voor hem moeten hebben en waar toch ook een zweempje teleurstelling uit spreekt”, aldus voorzitter Arjan Kleuver van Centrum Management, dat de belangen behartigt van ondernemers en culturele instellingen in de binnenstad.

Ik ga even heel lang nadenken over een tweet die recht doet aan de verdiensten van Van Zanen voor de stad en de waardering die we voor hem moeten hebben en waar toch ook een zweempje teleurstelling uit spreekt. — Arjan Kleuver (@ArjanKleuver) May 28, 2020

De stadsbeiaardiers van de Domtoren en van de Oude Kerk in Scheveningen brengen zaterdag een ode aan Van Zanen. In de Utrechtse binnenstad klinkt O, o, Den Haag en op Scheveningen Utereg me stadsie.