Brand in duinen bij Kijkduin onder controle

De duinbrand in Kijkduin in de buurt van een vakantiepark is onder controle, meldt de brandweer rond 14.00 uur zaterdagmiddag. Het is nog onduidelijk hoe groot het gebied is dat in brand heeft gestaan. De brandweer heeft nog een tijd nodig om na te blussen en het gebied te controleren met een drone.

Vanwege de droogte had de brandweer bij het binnenkomen van de brandmelding direct groot opgeschaald. De brandweer zette vier blusvoertuigen in om de brand te bestrijden. Ook werden brandweerwagens uit omliggende gemeenten opgeroepen vanwege het aanleggen van een watervoorziening.

Het naastgelegen vakantiepark heeft volgens de brandweer geen gevaar gelopen. De brand breidde volgens de brandweer uit in de richting van de duinen. Het vakantiepark had zelf een aantal woningen ontruimd.

Foto: Regio 15.