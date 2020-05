“Jan van Zanen moet in Laak of Schilderswijk wonen”

Het zou leuk zijn als burgemeester Jan van Zanen in Laak of in de Schilderswijk komt wonen. Dat advies gaven de Haagse fractieleiders Mikal Tseggai (PvdA) en Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) zaterdagochtend aan de nieuwe burgemeester in Spuigasten op Den Haag FM.

“De plek waar je woont bepaalt wel voor een deel wat je meekrijgt”, zei Wijsmuller. “Hij heeft het zelf over de kust. Dat is natuurlijk aantrekkelijk, daar wil iedereen wel wonen. Maar het zou misschien hartstikke leuk zijn als hij in Laak komt te wonen en dat hij van die kant de stad gaat leren kennen.” Zijn PvdA-collega Tseggai vult aan: “Of in de Schilderswijk. Dat is toch wel echt wat anders dan chic op het Noordeinde gaan wonen of zo. Dat zou hem wel sieren.”

“Hij heeft wel de opgave om hier echt zo snel mogelijk te komen wonen, want dat is de enige manier om hier ook echt goed burgemeester te kunnen zijn”, zei Wijsmuller. En de tijd is kort – met dank aan Johan Remkes die een deadline heeft gesteld. Ik ben blij dat het nu gaat lukken om die deadline te halen, maar dat betekent wel dat de heer Van Zanen als de wiedeweerga een geschikte woning in Den Haag moet gaan vinden en ik hoop dat het voor 1 juli lukt.”

Tekst gaat verder onder de video

De komst van Van Zanen als burgemeester van Den Haag betekent het vertrek van waarnemend burgemeester Johan Remkes. Binnen de Haagse Stadspartij wordt al gegrapt over het afscheidscadeau dat de partij aan Remkes zal geven, zei Wijsmuller. “Als Remkes vertrekt kunnen we hem als cadeau de kluis meegeven, want die hebben we hier niet meer nodig”, aldus de HSP’er doelend op het integriteitsonderzoek naar een topambtenaar dat geheim moest blijven.