Ouderen enthousiast over Nationale Balkon Beweegdag

In het haags Woonzorgcentrum Zeewinde op Scheveningen werd vrijdagochtend de aftrap gegeven voor de Nationale Balkon Beweegdag. “Samen met het Ouderenfonds, Menzis, ADO in de Maatschappij, de Vriendenloterij en Respect hebben we dit georganiseerd om de huurders en zorgclienten lekker in beweging te krijgen”, zegt Natasha Aaldijk van Respect tegen Den Haag FM.

OldStars ambassadeur en oud toptennisser Tom Okker gaf het startsein en hij vindt het leuk en bijzonder dat je zowel op balkons als in de tuinen hieraan mee kunt doen. “Ik heb het zelf ook gemerkt, bewegen is vooral als je ouder wordt heel belangrijk, je voelt je ook veel beter, fitter en het is goed voor geest en lichaam” aldus Okker.

De deelnemers zijn in ieder geval heel enthousiast. “Ik dacht dat ik bepaalde dingen niet kon, maar dan ging het toch nog, dus mijn lichaam gaat nog wel redelijk goed”, zegt een 82-jarige dame. Zij vindt ook dat ze dit eigenlijk elke week zouden moeten doen, omdat het de mensen meer naar buiten haalt. “Alles heeft meegewerkt, het enthousiasme, de manier waarop het georganiseerd is, het totaal is overweldigend leuk geweest” vult een andere deelneemster aan.