Uitbraak coronavirus in moskee na negeren coronamaatregelen

Bij de Faizul-moskee aan de Loosduinseweg zijn volgens ingewijden minstens 21 leden van de geloofsgemeenschap besmet geraakt met het coronavirus. Als gevolg hiervan is eerder deze week een vooraanstaand lid, de 77-jarige Abdulbasier Khudabux, overleden. Enkele leden van de geloofsgemeenschap, die zich zorgen maken over de gezondheid en veiligheid, hebben de gemeente opgeroepen om de moskee te sluiten.

De bezorgde leden, wiens namen bij mediapartner Omroep West bekend zijn maar anoniem willen blijven, hebben de gemeente al meerdere keren tevergeefs verzocht om in te grijpen bij de Faizul-moskee. Want hoewel het bestuur op 12 maart officieel besloot om het gebedshuis te sluiten voor alle gebeden en andere bijeenkomsten, ook tijdens de ramadan, werd hier geen gehoor aan gegeven. Daarbij werd er ook geen rekening gehouden met de coronamaatregelen. Zo zouden de diensten door meer dan dertig personen zijn bijgewoond zonder daarbij de anderhalve meter afstand in acht te houden.

Dat er ondanks de sluiting toch bijeenkomsten zijn in de moskee, wordt mede mogelijk gemaakt omdat er zo’n honderd sleutels van het pand in omloop zouden zijn. Waarschuwingen van direct betrokkenen om zich te houden aan de coronamaatregelen werden genegeerd. Ook door het slachtoffer. Ondanks zijn hoge leeftijd, voelde hij zich gesterkt door het geloof: “Ik ben moslim, mij kan niks gebeuren.”

Positief getest

De besmetting met het coronavirus werd op vrijdagavond 22 mei gemeld bij het bestuur van de moskee, een week nadat een van de bezoekers van de moskee positief werd getest op Covid-19, zo is te lezen op de website van de moskee. Hierop is het bestuur opnieuw in actie gekomen en heeft het besloten het pand per direct te sluiten tot 10 juni. Alle bezoekers is geadviseerd om zich te laten testen en de moskee zou worden gedesinfecteerd.

Of de moskee ook daadwerkelijk is gesloten sinds 22 mei is niet duidelijk. Volgens sommige bronnen is er tijdens het Suikerfeest toch een gebedsdienst georganiseerd en is op 27 mei het lichaam van de overleden Khudabux opgebaard in de moskee. Daarbij zouden directe familieleden, die ook besmet zouden zijn met het coronavirus, aanwezig zijn geweest. Onder hen ook zijn zoon, die penningmeester is van de moskee.

Verspreiden van het virus

Volgens ingewijden zijn de bestuursvoorzitter en de imam van de moskee nu ook besmet met het coronavirus. Het is niet duidelijk hoe het met hen gaat. Zij waren niet bereikbaar voor commentaar. De bezorgde leden die nu aan de bel trekken maken zich zorgen dat het virus zich nog verder heeft kunnen verspreiden onder de geloofsgemeenschap. Niet alleen vanwege de gebedsdiensten in de moskee, maar ook omdat op 22 mei 150 noodpakketten van deur tot deur zijn verdeeld onder oudere leden van de gemeenschap.

De gemeente laat via een woordvoerder weten dat er meerdere meldingen zijn geweest over de bijeenkomsten in de Faizul-moskee en dat het bestuur daarop is aangeschreven. Daarbij wordt gewezen op de noodverordening van 26 maart, waarin is geregeld dat er een uitzondering is voor het openstellen van gebedshuizen, ‘mits daarbij niet meer dan dertig personen bij aanwezig zijn.’ Hierop wordt pas actie ondernomen als er op heterdaad wordt betrapt. Dat blijkt niet het geval.