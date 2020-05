“Jan van Zanen moet in Laak of Schilderswijk wonen”

Vakantie vieren in eigen stad maar wel met maatregelen

Veel Hagenaars vragen zich af of ze überhaupt nog op vakantie kunnen deze zomer. De beste optie blijft toch vakantie in eigen land vieren. Maar waar in Den Haag kun je nou lekker vakantie vieren? Op veel plekken, zoals in een strandhuisje.

“We worden platgemaild”, vertelt Jeroen Struving van HaagseStrandhuisjes. “Met name door gasten vanuit Nederland die allemaal ontzettend graag hier willen komen”. Er is een piek in het aantal Nederlanders dat een vakantie- of strandhuisje huurt. Maar die moeten wel coronaproof zijn. Zo worden de strandhuisjes een half uur geventileerd en moeten gasten hun eigen vuilniszak zelf in de vuilniscontainer bij de strandopgang deponeren om contact te voorkomen.

Maar niet iedereen kan zomaar een vakantie- of strandhuisje huren. Jeroen: “We verhuren eigenlijk alleen aan gezinnen, koppels en alleenstaanden. Dat betekent ook dat we het gezin bij elkaar houden”. Maar hij geeft ook toe dat het soms lastig kan zijn om dat te controleren. “Je kunt het niet helemaal controleren, maar wij komen dagelijks wel langs. Niet om iedereen streng toe te spreken maar alleen al onze aanwezigheid helpt hierin om een signaal af te geven dat er wel toezicht is”.