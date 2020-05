Uitbraak coronavirus in moskee na negeren coronamaatregelen

De stadsbeiaardiers van Den Haag en Utrecht hebben zaterdagochtend een muzikale brug geslagen vanwege het vertrek van burgemeester Jan van Zanen.

Op de Domtoren in Utrecht klonk vanochtend om 11.00 uur het loflied O O Den Haag. Op het carillon van de Oude Kerk op Scheveningen en de Grote of Sint-Jacobskerk werd het Utrechtse stadslied Utereg, me Stadsie gespeeld.

Malgosia Fiebig, Gijsbert Kok en Heleen van der Weel speelden het wederzijdse stadslied.