Anouk tijdelijk weg bij gezin vanwege corona

Anouk gaat in quarantaine, dat schrijft ze op haar Instagramaccount. Vanwege haar astma heeft ze samen met haar arts besloten om tijdelijk alleen te gaan wonen. Dat betekent dat de coach van The Voice Kids vrijdag niet bij de finale is van de talentenjacht, laat RTL weten.

Ruim een maand geleden kwam Anouk terug uit Marokko, waar ze weken in lock down zat. Ondanks dat ze het heel fijn vindt om thuis te zijn, gaat ze toch tijdelijk alleen wonen met haar katten Aap en Knak. ‘Ik had niet verwacht dat ik na een maand thuis te zijn alweer weg zou gaan, maar ik zie nu al dat dit de juiste beslissing is. Ik ben extra voorzichtig, zeker aangezien er met alle versoepelingen in de aankomende weken weer een groter risico is om besmet te raken’, schrijft de zangeres op Instagram.

Anouk zegt dat ze de beslissing samen met haar gezin heeft genomen. ‘Ondanks dat ze het thuis moeilijk vinden dat ik er niet ben, kunnen ze nu wel vrijuit hun eigen ding doen, sporten en afspreken met vrienden. Gelukkig woon ik niet ver weg en kan ik zo op de fiets of in de auto stappen om, weliswaar zonder te kunnen knuffelen, ze in de buitenlucht te zien.

De zelfgekozen quarantaine van Anouk betekent ook dat ze vrijdag niet bij de finale van The Voice Kids kan zijn. ‘We respecteren uiteraard haar keuze’, laat RTL weten. ‘Op dit moment worden alle mogelijkheden onderzocht, maar in dit Zoom-tijdperk weten we vast wel een mooie oplossing te bedenken.’

De finale van The Voice Kids wordt woensdag opgenomen zonder publiek. De winnaar wordt vrijdag live bekendgemaakt tijdens de talkshow Beau. Ook Marco Borsato is niet bij de show aanwezig, hij wordt vervangen door Ilse DeLange.