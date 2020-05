Haagse artiesten staan te popelen om weer voor publiek te mogen spelen

In het Zuiderparktheater zal op 1 juni om 12 uur het eerste Haagse popfestival sinds de corona-uitbraak plaatsvinden. Tijdens het ‘LUCKY THIRTY FESTIVAL’ op Tweede Pinksterdag kunnen exact dertig bezoekers live genieten van zes Haagse optredens. Alle bezoekers moeten minimaal anderhalve meter afstand houden van elkaar en alle anderen die niet zo ‘lucky’ waren om een kaartje te bemachtigen, kunnen gratis meekijken via een online livestream.

Nadat weken de culturele instellingen en horeca gesloten waren en festivals niet mochten doorgaan vanwege de coronamaatregelen, kan morgen het sociale leven weer langzaamaan op gang komen. De terrassen mogen open in Den Haag en zelfs 25 procent groter om de anderhalve afstand te kunnen bewaren. Ook horeca binnen en musea, theaters, poppodia en andere culturele instellingen kunnen onder strikte veiligheidsvoorschriften weer hun deuren openen.

De hele week voorafgaand aan 1 juni is er op Den Haag FM afgeteld met de zes Haagse artiesten die zullen optreden tijdens het anderhalve meter festival. Allen staan te popelen om weer live voor publiek te mogen spelen. Het festival is vooral bedoeld als steun aan de Haagse popscene en om aandacht te vragen voor de precaire situatie waarin de hele muziek- en evenementenbranche nu verkeert.

Sjaak Bral telt af tot 1 juni 12.00 uur

Om klokslag 12.00 uur, het moment dat de versoepeling van de Corona-regels ingaat, bijt cabaretier Sjaak Bral het spits af van het eenmalige, unieke coronaproof festival. Naast de presentatie zal Bral zelf ook optreden met liedjes en sketches: “Ik tel net als jullie ook af. Ik ben denk ik de eerste artiest, die weer optreedt in Den Haag. Dat is wel heel bijzonder. Mijn agenda was ineens leeg, dus ik heb er heel veel zin in om weer voor publiek te staan. Ik ga natuurlijk mijn internethit ‘Vuile hamsteraar’ zingen, dus we beginnen met een meezinger”.

Programmering Lucky Thirty Festival op Tweede Pinksterdag

Ook treden singer/songwriters Hanneke Laura (om 12.45 uur) en Ed Struijlaart (om 12.30 uur) op, die beiden tijdens de intelligente lockdown live vanuit hun eigen woning online-concerten gaven. “Het zal wel even schakelen zijn, het is zo lang geleden dat ik optrad live”, vertelt Hanneke Laura “Ik ga in ieder geval ook een paar covers doen die ik tijdens quarantaine vanuit huis heb gespeeld”. Hierna zal Jhilani Wijsman (om 14.15 uur), bekend van zijn ode aan de Hofstad ‘Den Haag, mijn stad’ optreden. Tijdens corona heeft hij veel nieuwe nummers geschreven: “Ik ga het allemaal uitproberen tijdens het festival. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Op dit moment heb ik te lang gewacht, dus ik ga echt knallen op 1 juni en genieten”.

Tim Akkerman slotact van live festival in Zuiderparktheater

De formatie Van Wanko, debuteerde tijdens deze coronaperiode met de single ‘Waiting for a miracle’ en staat ook (om 15.15 uur) geprogrammeerd. De band had hun debuutalbum net klaar voordat de crisis kwam. “We willen wel alles via de regels doen, we hebben niet voor niets zo lang binnen gezeten. We hebben de afgelopen periode alles digitaal gedaan en op 1 juni zien we elkaar weer voor het eerst in het echt”, vertelt Arie Spaans, zanger en bassist van de groep Van Wanko op Den Haag FM. Zanger Tim Akkerman, die tijdens de coronacrisis het nummer ‘The Shadows’ en met Ivy Leguae een nieuwe EP uitbracht, sluit het Lucky Thirty Festival (om 16.15 uur) af: “Ik ben ontzettend blij om publiek weer in levende lijve te zien in plaats van voor een schermpje op te treden, dus ik ben echt in mijn nopjes”.

