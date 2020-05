Jongen (13) opgepakt met machete op zak

Een jongen (13) is afgelopen week opgepakt, omdat hij met een machete in zijn broek liep. Een voorbijganger zag de jongen lopen in wijkpark de Verademing in Den Haag.

De machete was volgende de politie bijna net zo lang als het been van de tiener, schrijft de politie op Facebook. De jongen is meegenomen naar het bureau en kreeg een TRIP-zitting. Waarom de jongen met een groot mes liep is niet bekendgemaakt.

Een TRIP-zitting is een zitting speciaal voor jongeren. Er komt dan in eerste instantie geen rechter aan te pas. Via justitie krijgt de jonge verdachte eerst een gesprek, waar de ouders ook bij zijn. Justitie doet een voorstel voor een straf, als de jongere akkoord gaat, dan komt er een straf. Zo niet, dan moet de verdachte alsnog naar een kinderrechter. (Bron: juridischloket.nl)