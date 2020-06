Black Lives Matter demonstreert op Koekamp tegen politiegeweld in VS

Naar aanleiding van het politiegeweld in de Verenigde Staten kondigt Black Lives Matter (BLM) Nederland een demonstratie aan op de Koekamp in Den Haag. Daarmee wil de beweging zich solidair tonen met de BLM-beweging in de VS na de moorden op George Floyd, Breonna Taylor en Ahmaud Arbery. Verder roept de beweging het kabinet op om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra te ontbieden en te eisen dat “er een einde komt aan het straffeloze geweld tegen zwarte mensen in de VS”.

“Overheidsgeweld tegen zwarte mensen en andere mensen van kleur kent een lange traditie, ook in Nederland en de EU”, schrijft BLM Nederland in een verklaring. “Keer op keer ontdekt de Nederlandse overheid hoe racistisch haar eigen beleid is – en doet dan niets. Straffeloosheid voor politieagenten die buitensporig geweld tegen zwarte mensen gebruiken, stapels rapporten over discriminatie op de arbeidsmarkt en de woningmarkt, en etnisch profileren bij de politie en de Belastingdienst: dit vindt de Nederlandse overheid in 2020 normaal. In de EU stemt het kabinet in met de extreemste vormen van geweld: het verdrinken van vluchtelingen in de Middellandse Zee, het bestaan van concentratiekampen in Libië, Turkije en Griekenland, en het opleven van de slavenhandel in Noord-Afrika en Zuid-Europa.”

Black Lives Matter Nederland hoopt dat de huidige wereldwijde demonstraties een kantelpunt in de geschiedenis zullen blijken. “In november was Den Haag het toneel van een terroristische aanslag op een vreedzame Kick Out Zwarte Piet-vergadering. Een week later kwamen meer dan duizend mensen naar Den Haag, om te laten zien dat ze schoon genoeg hebben van geweld tegen zwarte mensen en andere mensen van kleur. Dat wereldwijd mensen bereid zijn om de straat op te gaan, midden in een pandemie, maakt duidelijk: de maat is vol. Het is tijd om afscheid te nemen van institutioneel racisme.”

De demonstratie start volgens de organisatie om 18.00 uur op de Koekamp en duurt tot 19.00 uur. De gemeente Den Haag heeft de demonstratie vooralsnog niet bevestigd. Dinsdagochtend wordt de demonstratie in de Driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) besproken, zegt een woordvoerster van de gemeente Den Haag.