LIVEBLOG: horeca, theaters en bioscopen weer open en iedereen met coronaklachten kan zich laten testen

Wijnen, wijnen, wijnen! De horeca gaat vandaag weer open, na een maandenlange sluiting vanwege de coronacrisis. Ook theaters en bioscopen gaan vanaf vandaag weer open. Blijf op de hoogte via dit liveblog.

En natuurlijk is ook alles te volgen via Den Haag FM en Den Haag TV. In Haagse Ochtendradio op Den Haag FM praat Thomas Hekker je bij van 7.00 tot 10.00 uur, vervolgens zal Rob Kemperman het stokje overnemen tussen 12.00 en 15.00 uur in Rob’s Tussendoortje. Verslaggevers Lieuwe van Slooten en Sousan Atta zijn in Den Haag en Scheveningen voor live verslag van de heropening van de horeca, theaters, bioscopen en culturele instellingen.

Horeca ontvangt weer gasten

Vanaf 12.00 uur mogen cafés en restaurants binnen en op terrassen weer gasten ontvangen. Op voorwaarde dat bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden, mogen de terrassen weer open. Ook binnen zijn gasten weer welkom, mits het gaat om maximaal dertig personen en ze hebben gereserveerd.

Theater en bios weer open

Theaters en bioscopen gaan vandaag weer open voor groepen van maximaal 30 mensen. Ook de musea mogen, zij het met strenge regels, weer beperkt bezoekers ontvangen.

Iedereen met coronaklachten kan zich laten testen

Vanaf vandaag kan iedereen die klachten heeft die lijken op symptomen van het coronavirus zich laten testen. Mensen met zulke klachten kunnen vanaf 08.00 uur een telefoonnummer bellen om een afspraak voor een test te maken. Dat nummer wordt dan pas bekendgemaakt. De GGD’en verwachten de eerste dagen een stormloop.

Mondkapje in ov verplicht

Reizigers in het openbaar vervoer zijn met ingang van vandaag verplicht om een mondkapje te dragen. Het gaat om niet-medische kapjes zodat de professionele middelen voorbehouden blijven aan de zorgsector. Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro.

Vieringen in kerken en gebedshuizen mogen weer

Publieke vieringen en diensten in kerken en andere gebedshuizen worden hervat, met als voorwaarde dat er hooguit dertig gelovigen samenkomen. Kerkdiensten tot dertig mensen weer toegestaan. Ook moeten de aanwezigen minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden.