Staatssecretaris: ga naar het terras, help die lokale ondernemer

Het is een goed idee om maandag, als de horeca weer opengaat na de gedwongen sluiting vanwege het coronavirus, naar het terras te gaan. “Help die lokale ondernemer om weer op te starten”, zei staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in het televisieprogramma WNL Op Zondag. Zelf gaat Keijzer een hapje eten in een visrestaurant bij haar in de buurt.

De terrassen gaan maandag vanaf 12.00 uur weer gedeeltelijk open. Toch loopt het volgens de staatssecretaris nog niet storm bij sommige eetgelegenheden. “Ik las ergens dat een restaurant maar drie reserveringen had. Ik zou willen zeggen: mensen, ga toch kijken, ga bellen of er een plekje voor je is”, zegt Keijzer. Ze waarschuwt wel dat mensen die zich niet helemaal top voelen, thuis moeten blijven en dat de 1,5 meter afstand niet mag worden vergeten.

Voor een bezoek aan een restaurant of café moet wel een reservering worden gemaakt en er mogen binnen maximaal dertig gasten zijn. Op de terrassen geldt geen maximum. Wel moeten alle gasten op het terras een zitplaats hebben.