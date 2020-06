VVD: gemeentelijke klantenservice voor horecaondernemers met vragen over coronaregels

Horecaondernemers willen dat de gemeente Den Haag een klantenservice opzet, zodat zij via deze weg makkelijk en snel hun vragen over de coronaregels kunnen stellen. De gemeente moet hier werk van maken, vindt VVD-raadslid Judith Oudshoorn.

Tijdens een gesprek tussen de Haagse VVD en horecaondernemers over de heropening van de cafés en eetgelegenheden, bleek dat veel ondernemers nog veel vragen hebben en dat er nog veel onduidelijk is over de nieuwe regels. Bij wie ligt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid als gasten geen 1,5 meter afstand houden of als men toch geen huishouden blijkt te vormen? En mogen de tafels dichterbij elkaar staan als er plastic schermen tussen worden gezet?

Volgens de VVD dragen deze vragen bij aan de angst voor mogelijke represailles. “De ondernemer is bang voor de boa met het meetlint”, zegt VVD’er Oudshoorn. Een horecaondernemer liet weten: ‘De horeca wil de klant centraal zetten, maar alle regels nemen de aandacht voor de klant soms weg’. Wat hierin volgens de ondernemers zou helpen is een klantenservice waarin zij snel in contact kunnen komen met de gemeente, zodat zij direct de vraag kunnen stellen of de kwestie kunnen voorleggen waar zij tegenaan lopen.

Oudshoorn: “Deze ondernemers willen hun klanten centraal stellen. De ondernemers zijn echter de klanten van de gemeente en ook zij moet de klant centraal stellen. De manier waarop een organisatie omgaat met zijn klanten is alleszeggend en geeft een indruk over de organisatie als geheel. De afgelopen periode hebben de wethouders prachtige plannen voorgesteld. Deze zijn echter, logischerwijs, nog niet altijd helemaal duidelijk. Het verhaal is goed, maar zoals iedere ondernemer weet: wat je met marketing opbouwt, maak je met slechte service kapot. Contact met klanten, de ondernemers dus, kan hen direct helpen met hun vragen en kwesties en zorgt ervoor dat al die mooie plannen ook direct uitvoerbaar zijn. Deze situatie is voor iedereen nieuw en we zullen echt moeten samenwerken om dit tot een succes te maken. Dan moeten we ook snel samen in contact kunnen treden en kunnen schakelen.”

