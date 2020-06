Black Lives Matter demonstreert op Koekamp tegen politiegeweld in VS

ADO Podcast met Mohammed Hamdi: “Geen spijt van aanstelling Pardew, wel van geleerd”

Algemeen directeur van ADO Den Haag Mohammed Hamdi heeft geen spijt van de komst van Alan Pardew. In de winterstop moest de Engelse trainer de club behoeden voor degradatie, maar het leek eerder slechter te gaan dan beter. Terugkijkend op de aanstelling van Pardew zegt Hamdi in de Den Haag FM ADO Podcast wel te hebben geleerd van zijn komst.

De directeur blikt in de podcast verder terug op zijn roerige eerste seizoen en over de lijn die hij met de club heeft ingezet. Ook gaat het over de overgang naar natuurgras in het stadion. Hamdi vertelt dat er grote clubs zijn die geen spelers wilden verhuren aan ADO omdat de club kunstgras had.

ADO Den Haag-commentatoren Lieuwe van Slooten en Rogier Heimgartner bespreken normaal gesproken in de ADO podcast de week van de Haagse voetbalclub. Dat doen ze dan wekelijks samen met ADO-supporter Alberto van der Spiegel en een wisselende gast. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Wanneer de bal weer gaat rollen komt er vanzelfsprekend weer een nieuwe ADO Podcast.