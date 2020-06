Black Lives Matter-demonstratie verplaatst naar Malieveld door verwachte drukte

De demonstratie van Black Lives Matter zal dinsdagavond zijn op het Malieveld. Hiertoe is besloten daar er op het Malieveld ruimte is voor meer demonstranten. Die verwachting is er nadat er maandag duizenden demonstranten voor een gelijk protest te vinden waren op de Dam in Amsterdam. De verplaatsing is overlegd met de gemeente.

“In eerste instantie stond het gepland op de Koekamp, maar vanwege de verwachtte drukte gaan we nu protesteren op het Malieveld. We hebben goed contact met de politie hierover”, zo stelt woordvoerder Mariam El Maslouhi tegen Den Haag FM. “We hebben daar meer ruimte en zullen toezien op het bewaren van afstand.” Ook zullen er, vanwege corona, mondkapjes worden uitgedeeld voor deelnemers van het protest.

“Het recht om te demonstreren is een belangrijk grondrecht”, zo stelt de gemeente. “De driehoek, het overleg van burgemeester, politie en OM, wil de demonstratie zoals gebruikelijk graag faciliteren maar daarbij moet wel de veiligheid en gezondheid van de deelnemers en anderen in acht genomen worden. Dat betekent dat de deelnemers – ook in hun eigen belang – in alle gevallen 1,5 meter afstand van elkaar en omstanders moeten houden.”

Voor de demonstratie geldt sinds 1 juni geen beperking meer van een maximum aantal betogers. “Mocht er structureel een situatie ontstaan waarbij de afstand in het geding komt dan wordt in eerste instantie van de organisatie verwacht dat zij maatregelen nemen. In het uiterste geval zal de demonstratie door de organisatie zelf beëindigd moeten worden”

Er wordt in Den Haag geprotesteerd naar aanleiding van het politiegeweld in de Verenigde Staten. De beweging toont zich daarmee solidair met de BLM-beweging in de VS na de moorden op George Floyd, Breonna Taylor en Ahmaud Arbery.

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos zegt geen ‘Amsterdamse toestanden’ te willen in Den Haag. Op de Dam waren maandag duizenden demonstranten te vinden. De politieke partij wil dat de demonstratie verboden wordt. De partij onderschrijft het grondrecht tot demonstreren, maar had gezien de coronacrisis liever gezien dat het protest later in het jaar zou plaatsvinden.

