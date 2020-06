Club Westwood krijgt een terras van 1000 vierkante meter en gaat overdag open

Vanaf 11 juni start Club Westwood met een nieuw buitenconcept achter de club met een wisselend wekelijkse invulling. Van donderdag tot en met zaterdag kan je terecht op hun buitenplaats van maar liefst 1000 vierkante meter. Van Afvalwaterzuiveringsinstalatie Houtrust, de eigenaar van het parkeerdek naast de club en van de Gemeente Den Haag is er nu toestemming om op deze plek een terras te maken en overdag en in de avond open te gaan.

Eigenaar Vincent Marshall vertelt enthousiast over de Westwood Outdoor plannen op Den Haag FM: “Van Westwood Festival weten we inmiddels dat het erg gezellig kan zijn op deze verrassend groen omzoomde plek. Voor deze nieuwe koers gaan we achter Westwood een plek creëren met fijne ligplaatsen, hangouts, banken, biertafels, hoge tafels, kunstgras en bij hitte misschien zelfs wel een strandje of zwembad”.

Westwood Outdoor wil zich strikt houden aan de RIVM voorschriften: “Er komt één biertafel per parkeervak om voldoende de afstand te waarborgen en je kan bestellen via een QR code zodat personeel niet onnodig langs tafels hoeft”. Ook vertelt Vincent over allerlei entertainment ideeën: “We hebben ook rekening te houden met de buurtbewoners. Een liveband kan niet komen vanwege geluidsoverlast en de regel is dat je aan tafel moet blijven zitten, dus wij dachten aan silent disco. Als het op Lowlands kan voor 60.000 man, dan kan het bij ons ook”.

Drive- in bisoscoop op het parkeerdek

Een ander idee voor de ruimte naast Club Westwood is van de hand van de Caipiboys (Haagse cocktailshakers). In samenwerking met Westwood willen zij een retro drive-in cinema. “Het hele plan ligt klaar en staat los van het terras. Geluid gaat dan via je radio in de auto, dus er is geen geluidsoverlast. Het is wachten op de gemeente die groen licht moet geven hiervoor”, aldus Vincent Marshall.

Luister hier naar het interview met Vincent Marshall.