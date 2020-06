Demonstratie Black Lives Matter op Malieveld tegen politiegeweld

De demonstratie tegen politiegeweld op het Malieveld van Black Lives Matter is afgelopen. Demonstranten werden verzocht in groepjes het veld te verlaten. De politie zegt dat er dinsdagavond zeker 1.000 demonstranten aanwezig waren bij het protest, de organisatie spreekt van een veelvoud daarvan. De demonstratie is rustig verlopen. Aanleiding voor de demonstratie is de dood van de 46-jarige George Floyd in de Verenigde Staten.

Er staan toch al snel een paar honderd mensen op het Malieveld. Veel mensen met mondkapjes pic.twitter.com/OHnY9JsT64 — Sander Knura (@sanderknura) June 2, 2020

Bij de demonstratie is het voor deelnemers de bedoeling om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden, daarvoor zijn tekens op de grond zichtbaar. “Mensen proberen het, maar het is een flinke menigte”, vertelt verslaggever Sander Knura op Den Haag FM. In principe is het aan de organisatie om te handhaven.

Mensen proberen afstand te houden, organisatie roept op om afstand te houden. Er zijn stippen aangebracht voor de demonstranten. Maar of dit anderhalve meter is pic.twitter.com/RgH39rqFkK — Sander Knura (@sanderknura) June 2, 2020

Na overleg met gemeente en de organisatie is besloten om de politie een drone te laten inzetten. Daarmee wordt bekeken of er voldoende afstand wordt gehouden.

De politie zet, na overleg met gemeente en #blacklivesmatternl tijdens de demonstratie #Malieveld een drône in om overzichtsbeelden te maken. Zo helpen we indien nodig om mensen beter te verspreiden en de juiste afstand van 1,5 meter te bewaren #denhaag #samenkunnenweditaan — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) June 2, 2020

De demonstratie werd om 18.00 uur geknield gestart, dit ter nagedachtenis aan de slchtoffers van politiegeweld. Dat geknielde protest werd geïnitieerd door quarterback Colin Kaepernick van de club San Francisco 49ers in 2016.

Betogers op het Malieveld gaan op een knie uit protest #blacklivesmatter #blm pic.twitter.com/P499ulgkHO — Sander Knura (@sanderknura) June 2, 2020

Door de verwachte drukte werd de demonstratie verhuisd van de Koekamp naar het Malieveld. In Amsterdam demonstreerden maandag duizenden mensen op de Dam. Vanuit de Rijksoverheid kwam, na de demonstratie in Amsterdam, het advies om als deelnemer te letten op mogelijke coronaklachten na het protest. Tevens schrijft ze dat de anderhalve meter afstand bewaard moet worden in de openbare ruimte. “Tijdens de demonstratie op 1 juni op de Dam is die algemene regel niet altijd in acht genomen”, zo schrijft men

Foto’s: Tjalina Nijholt & Lieuwe van Slooten