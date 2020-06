Gemeente: Organisatie demonstratie verantwoordelijk voor naleven coronamaatregelen

“Het recht om te demonstreren is een belangrijk grondrecht”, zo stelt de gemeente in reactie op de voor dinsdag aangekondigde demonstratie van Black Lives Matter NL op het Malieveld. “De driehoek, het overleg van burgemeester, politie en OM, wil de demonstratie zoals gebruikelijk graag faciliteren maar daarbij moet wel de veiligheid en gezondheid van de deelnemers en anderen in acht genomen worden. Dat betekent dat de deelnemers – ook in hun eigen belang – in alle gevallen 1,5 meter afstand van elkaar en omstanders moeten houden.”

Voor de demonstratie geldt sinds 1 juni geen beperking meer van een maximum aantal betogers. “Mocht er structureel een situatie ontstaan waarbij de afstand in het geding komt dan wordt in eerste instantie van de organisatie verwacht dat zij maatregelen nemen. In het uiterste geval zal de demonstratie door de organisatie zelf beëindigd moeten worden.”

Op het Malieveld wordt dinsdagavond vanaf 18:00 uur gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme. “In eerste instantie stond het gepland op de Koekamp, maar vanwege de verwachtte drukte gaan we nu protesteren op het Malieveld. We hebben goed contact met de politie hierover”, zo stelt woordvoerder Mariam El Maslouhi tegen Den Haag FM.