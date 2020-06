Haagse politiek kijkt verschillend naar aangekondigde demonstratie Malieveld

In reactie op de aangekondigde demonstratie van Black Lives Matter Nederland op het Malieveld laat CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman op Twitter te hopen dat er geen ‘Amsterdamse taferelen‘ zullen plaatsvinden.

Op de Dam in Amsterdam werd maandag door duizenden demonstranten gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Daarnaij was er discussie over het naleven van coronamaatregelen zoals het houden van anderhalve meter afstand.

Bij de PvdA zegt Mikal Tseggai dat het protest vanavond veiliger zal moeten zijn dan dat in Amsterdam het geval was. Tevens stelt ze te hopen dat er in Den Haag ‘net zo’n krachtig signaal’ wordt afgegeven als in Amsterdam.

De Haagse PVV wil een spoeddebat over de aankomende demonstratie. De partij vindt het onacceptabel dat er geen maximum aantal demonstranten is opgelgd door de gemeente.

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-fractievoorzitter Richard de Mos stelde maandag al dat hij liever een verbod ziet op de demonstratie. Na berichtgeving vanuit de gemeente lijkt dat niet het geval te zijn, het protest is gepland voor dinsdagavond 18.00 uur.

Arjen Kapteijns van GroenLinks is bij het protest aanwezig. “Goed dat we ook in Den Haag laten zien waar we voor staan, maar wel op anderhalve meter.” Peter Bos van de Haagse Stadspartij heeft hoop op een ‘strijdbare en veilige demo‘.

De Haagse VVD had graag gezien dat er een maximum aantal deelnemers had gegolden voor demonstratie op het Malieveld. Wel vindt Frans de Graag het goed dat de gemeente zegt in te grijpen indien nodig.

Bij Haagse Stadspartij-fractievertegenwoordiger Tim de Boer bestaat nog wel wat onduidelijkheid over het beëindigen van de demonstratie wanneer dat nodig blijkt te zijn. In een persbericht legt de gemeente die verantwoordelijkheid bij de organisatie van de demonstratie. Tim stelt dat een beëindiging van een demonstratie een beslissing is van burgemeester en politie.