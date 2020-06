LIVEBLOG: Club Westwood maakt zich klaar voor Westwood Outdoor

De Haagse horeca is weer geopend voor publiek. Met strikte maatregelen kunnen de terrassen en restaurants weer gasten bedienen. Ook musea en bioscopen kunnen weer bezocht worden. Verder starten middelbare scholen het klassikale onderwijs op. Vanaf vandaag bieden zij naast het mentoruur ook andere lessen aan.

En natuurlijk is ook alles te volgen via Den Haag FM en Den Haag TV. In Haagse Ochtendradio op Den Haag FM praat Thomas Hekker je bij van 7.00 tot 10.00 uur, vervolgens zal Rob Kemperman het stokje overnemen tussen 12.00 en 15.00 uur in Rob’s Tussendoortje. Tussen 16.00 uur en 19.00 uur luister je Studio Haagsche Bluf op Den Haag FM en Radio West.

Club Westwood maakt zich klaar voor Westwood Outdoor

Discotheken en feestcafés mogen nog niet open, maar dat is voor Vincent Marshall, eigenaar van Club Westwood, geen rede om vakantie te vieren. Het idee om overdag open te gaan bestond al langer, maar de coronamaatregelen in acht nemend zijn de plannen uitgegroeid tot Westwood Outdoor met een terras van 1000m2. “We weten het nog niet exact maar we gaan proberen het parkeerterrein gezellig te maken. We hebben zo veel ruimte dat we het kunnen inrichten zoals we zelf willen. We denken aan biertafels, misschien wel ligbedden, een jeu de boulebaan, wat mooie lampjes erboven. Het parkeerterrein is niet van ons maar de aanvraag is door de gemeente snel goedgekeurd”, vertelt Vincent in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Vincent Marshall.

Voorzitter Lucasonderwijs: “De leraren wisselen van lokaal”

Middelbare scholen zijn vandaag weer open. De scholen mogen sinds 1 juni weer lessen aanbieden naast het mentoruur, maar door Pinksteren zullen de leerlingen vanaf dinsdag weer in de schoolbanken te vinden zijn. “De scholen hebben afgelopen weken hard gewerkt om ervoor te zorgen dat alles klaar is voor de komst van de leerlingen. De kluisjes blijven dicht, de leerlingen moeten hun spullen bij zich houden. Ook blijven de leerlingen in het lokaal en wisselen de leraren van lokaal, zodat het niet te druk wordt in de gangen. Verder roepen we leerlingen op zo veel mogelijk lopend of met de fiets te komen en hebben we afspraken gemaakt met het openbaar vervoer. Vandaag zal blijken of die afspraken ook werken in de praktijk, vertelt voorzitter van het Lucasonderwijs Ewald van Vliet in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Ewald van Vliet.