Middelbare scholieren weer naar school na tweeënhalve maand thuisonderwijs

Middelbare scholieren kunnen na tweeënhalve maand thuisonderwijs weer naar school. Minister president Mark Rutte zei tijdens de laatste persconferentie dat leerlingen weer zo snel mogelijk naar school moesten kunnen, en niet enkel voor een mentoruur. De scholen van het Lucas Onderwijs zijn klaar om de leerlingen weer te ontvangen. “De scholen hebben afgelopen weken hard gewerkt om de scholen klaar te maken. De kluisjes blijven dicht, de leerlingen blijven in de lokalen zitten en de leraren zullen van lokaal wisselen. Ook houden we de kantine dicht”, vertelt de voorzitter van Lucas Onderwijs Ewald van Vliet in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Het is nog niet mogelijk om de leerlingen alle lessen vanuit school te laten volgen. Van Vliet: “In een klas kunnen acht tot tien leerlingen. Dat betekent dat de leerlingen ook nog thuis werken en één á twee dagen naar school kunnen voor ondersteuning. Ze kunnen aangeven bij welke vakken ze de meeste ondersteuning nodig hebben”. Het waarborgen van anderhalve meter afstand tussen de leerlingen was volgens van Vliet de grootste uitdaging. “We hebben de leerlingen opgeroepen zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met vervoersbedrijven, omdat voorheen de helft van de leerlingen met het openbaar vervoer kwam. Ook op school moeten ze afstand houden, ondanks dat ze vriendjes en vriendinnetjes lang niet hebben gezien”.

De overgangsnormen zijn op veel scholen een punt van discussie geweest. Het Lucas Onderwijs doet een beroep op de zelfkennis van de leerlingen en hun ouders. Van Vliet: “We kennen de kwaliteiten van de leerlingen. Als er normale cijfers gehaald worden kunnen de leerlingen over. Aan twijfelgevallen geven we een advies. We hopen dat de ouders en leerlingen dit advies opvolgen. We gaan nu zien in hoeverre de leerlingen een achterstand hebben opgelopen in de laatste tweeënhalve maand”.

Luister hier naar het gesprek met Ewald van Vliet.