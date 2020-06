Muzee Scheveningen overhandigt 9.300 handtekeningen voor behoud subsidie

Met de petitie voor behoud van subsidie voor Muzee Scheveningen heeft het cultuuranker in vijf weken tijd 9.300 handtekeningen opgehaald. De petitie werd dinsdag overhandigd aan cultuurwethouder Robert van Asten. De petitie werd symbolisch overhandigd in een kleine Scheveningse harington. De overhandiging van die ton werd gedaan door de vijfjarige Bibian Kooimans uit Scheveningen, voor de gelegenheid gehuld in Scheveningse dracht.

Het plan was om met een groep mensen naar het gemeentehuis te gaan voor de overhandiging, maar dat werd de organisatie afgeraden. Daarom was er een video gemaakt waarin onder meer Yvonne Keuls de sympathie voor Muzee uitspreekt. Andere Haagse artiesten als Sjaak Bral en Karel de Rooij gaven eerder al aan het cultuuranker te steunen.

“Deze 9.300 handtekeningen mogen niet genegeerd worden” zegt Muzee voorzitter Chris Schaapman in een verklaring. “Het laat zien dat Muzee leeft onder de mensen. Schevenings’ erfgoed en cultuuranker mogen niet verloren gaan. Hopelijk kunnen wij wethouder van Asten ervan overtuigen dat Muzee’s subsidieaanvraag wél wordt gehonoreerd.”

De adviescommissie die de gemeente adviseert over de subsidies voor 2021-2024 stelde voor om Muzee geen subsidie meer toe te kennen. Daaropvolgend kwam Muzee met een petitie, werden er posters opgehangen in het stadsdeel en voor de deur wordt dagelijks geprotesteerd.