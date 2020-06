Neergeschoten Hagenaar met hakbijl veertien dagen langer vast

De 34-jarige Hagenaar die donderdagavond in de Neptunusstraat twee mensen verwond zou hebben met een hakbijl, blijft nog zeker twee weken langer in voorarrest. De man wordt verdacht van een dubbele poging doodslag, bedreiging en vernieling. Bij zijn arrestatie werd de verdachte in zijn been geschoten. De Hagenaar ligt hierdoor nog steeds in het ziekenhuis.

De 34-jarige verdachte zou donderdagavond met een bijl door de Neptunusstraat hebben gelopen. Hierbij sloeg hij diverse deuren en raampjes boven de deuren in. Een van de buurtbewoners die de man probeerde te stoppen werd belaagd, net als iemand anders in de straat.

Een agent schoot de verdachte uiteindelijk neer. Het incident is op onderstaande video te zien. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door deze agent. Dat is een standaard procedure als agenten schieten.