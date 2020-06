News updates relating to the coronavirus in The Hague

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap: “Sommige mensen zijn al drie maanden niet naar de moskee geweest”

De Federatie Islamitische Organisaties (FIO) in Den Haag heeft alle aangesloten moskeeorganisaties en niet aangesloten moskeebestuurders opgeroepen moskeeën tot nader order te sluiten. In twee Haagse moskeeën zijn tot dusver 25 bezoekers of hun contacten positief getest op het coronavirus, meldde de GGD Haaglanden maandagmiddag. In de Haagse Mobarak Moskee hebben sinds maart geen dagelijkse gebeden en activiteiten meer plaatsgevonden. “Vorig jaar hebben we met 500 man het Suikerfeest gevierd, er kon niemand meer bij. Dit jaar was de moskee leeg”, vertelt Rehan Waheed van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Sinds vorige week zijn moskeebezoekers wel weer welkom voor het vrijdaggebed. Waheed is niet bang voor besmettingen zoals in de twee andere Haagse moskeeën. Waheed: “Sommige mensen zijn al drie maanden niet naar de moskee geweest. We willen geen risico nemen door mensen toe te laten voor het dagelijks gebed, maar zijn wel open voor het vrijdaggebed. We laten maximaal dertig mannen binnen die zich vooraf moeten aanmelden. Bij de deur wordt de temperatuur opgemeten en een klein interview afgenomen en je moet een mondkapje dragen. Ouderen, kinderen en vrouwen zijn niet welkom. Ouderen zijn extra kwetsbaar en voor kinderen en vrouwen is het bezoek aan de moskee niet verplicht”.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap had deze periode veel activiteiten op de planning om met de wijk te ondernemen. Zo is de moskee normaal gesproken elke zaterdag geopend voor vragen en rondleidingen. Waheed: “Het is heel zuur, we hebben bijvoorbeeld de Schoonste Straat Verkiezing gewonnen en hadden een brainstorm georganiseerd over hoe we he prijzengeld met de buurt konden besteden. We voelen ons heel betrokken bij de wijk en proberen bijvoorbeeld via Facebook contact te houden met de wijkbewoners. Ook hebben we hulp aangeboden aan ouderen die zelf geen boodschappen kunnen doen”. Waheed benadrukt dat gezondheid voorop staat en dat de maatregelen van het RIVM opgevolgd zullen blijven worden.

Luister hier naar het gesprek met Rehan Waheed.