Basisschool De Spingbok sluit deuren vanwege coronagevallen bij leerkrachten

Basisschool De Springbok in de Haagse wijk Transvaal heeft de deuren gesloten vanwege twee positieve coronagevallen bij leerkrachten. Zeven leerlingen hebben symptomen van corona. Zij moeten nog getest worden. Dat bevestigt koepelorganisatie De Haagse Scholen aan Omroep West.

De Springbok heeft twee locaties in de wijk. Locatie Pret in de Pretoriusstraat en locatie Wol in de Wolmaransstraat. ‘Het is een hele grote school met 499 leerlingen’, zegt een woordvoerder. ‘We willen het zekere voor het onzekere nemen en de leerlingen en docenten beschermen.’

De leerkrachten die positief zijn op corona zijn dinsdag getest, maar gaven al geen les meer omdat ze symptomen hadden. Woensdagochtend kregen zij de uitslag, daarop is besloten om na woensdag de deuren tot nader order te sluiten.

De school gaat nu terug naar thuisonderwijs. ‘Leerlingen krijgen gewoon les van hun leerkrachten. We kijken nu hoe het zich ontwikkelt. Veiligheid voorop’, aldus de woordvoerder.

Foto: Pixabay