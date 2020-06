Coronatestlocatie voor regio Haaglanden officieel geopend

In Nootdorp is woensdag officieel de nieuwe coronatestlocatie van de GGD geopend door minister Hugo de Jonge. Sinds maandag kan iedereen met klachten in de regio Haaglanden getest worden op het coronavirus. Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden door te bellen met het landelijke telefoonnummer 0800-1202.

We plannen de afspraken zoveel mogelijk op dezelfde dag in maar wie ’s middags belt, is de volgende dag aan de beurt”, vertelt Annette de Boer van de GGD Haaglanden aan mediapartner Omroep West. “Inmiddels zijn bij ons zeshonderd mensen getest.

De nieuwe testlocatie is zeven dagen per week geopend. De voorkeur is er om per auto naar de locatie te gaan wanneer dat nodig is.

Tevens zijn er in onze regio twee mobiele testlocaties; een mobiele unit staat op werkdagen een dagdeel tegenover het gemeentekantoor in Naaldwijk en een dagdeel bij HMC Antoniushove in Leidschendam.

Foto: GGD test zorgmedewerkers op coronavirus, ter illustratie