Haagse chansonband Tess et Les Moutons in nieuwe zangshow SBS6

De Haagse zangeres Tess van der Zwet doet samen met haar chansonband Tess et Les Moutons mee aan de nieuwe zangshow ‘We want more’ van SBS6. “Driemaal raden wie je in dit programma langs zult zien komen…”, schrijft Tess. De zangeres is zeer enthousiast over de bijdrage aan het programma: “Wij hebben gewoon Jacques Brel gespeeld op SBS6. Dat is toch al de vetste overwinning die je kunt bedenken. Brel op nationale televisie. En dan ook nog door ons.”

“Het is geen zangwedstrijd. Ze gaan niet op zoek naar een talent, mensen die de hitlijsten zouden moeten bestormen ofzo. Daar zou ik niet geschikt voor zijn”, vertelt Tess in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Een deel van de opnames is al geweest. “Je zal de zenuwen wel in mijn ogen zien staan.” Uit het gesprek zou je kunnen concluderen dat de band de voorrondes heeft overleefd, daar kon de zangeres echter niet op in gaan.

In het programma beoordelen juryleden Davina Michelle, André Hazes, Trijntje Oosterhuis, Henk Poort en Ali B de optredens, ze kunnen gedurende het optreden hun stem geven aan de artiest, maar die ook weer intrekken. “Ik vind dat ook eng, maar dit soort dingen moet je ook eens doen.” We want more is is vanaf 12 juni te zien bij SBS6.

Luister hier naar het gesprek met Tess van der Zwet op Den Haag FM.