Henk Bres stopt na ophef tijdelijk met Twitter

Henk Bres stopt voorlopig met Twitter. Dat maakt de bekende Hagenees en PVV-fractievertegenwoordiger woensdag bekend via het sociale medium. “Het is mij al die bonje die ik krijg als ik mij weer is heb zitten opvreten over het onrecht wat sommige mensen moeten doormaken niet waard.” Twitter heeft een aantal tweets van Bres verwijderd.

Eerder op woensdag meldde het AD al dat Bres onder vuur lag na een tweet. “De Hagenaar twitterde gisteren dat hij woedend was over ‘filmpjes van negers die geweld plegen. Gewoon misselijkmakend’. Bres stelt dat hij ‘de laatste dagen een enorme racist is geworden’ door dit soort beelden”, zo schreef de krant. Dat bericht leidde tot veel reacties.

Er wordt gevarieerd gereageerd op de aankondiging van Bres om te stoppen met Twitter. “Gewoon niets van aantrekken en je mening blijven verkondigen!”, schrijft een Twitteraar. Ook zijn er Twitteraars die blij zijn met het vertrek. “Verwijder jezelf gewoon“, is één van de anonieme reacties.