HSP: ‘Zet mobiele coronatestlocatie ook in Den Haag’

In Nootdorp is het sinds 1 juni mogelijk om getest te worden op het coronavirus. De locatie werd woensdag officieel geopend. De Haagse Stadspartij zou graag zien dat er ook een corona-testmogelijkheid dichter bij of in Den Haag komt. “Er zit al een tijdje een locatie in Nootdorp, die was eerst voor zorgpersoneel en die is langzaam uitgebreid. Ik was wel blij dat er uitgebreid ging worden, maar dat is toch op dezelfde locatie”, vertelt Tim de Boer van de Haagse Stadspartij in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Nootdorp is nou niet het meest bereikbare punt in Den Haag. Het is eigenlijk alleen bereikbaar met de auto. Lopen of fietsen met klachten ligt niet echt voor de hand.” Dat de mobiele testlocatie enkel in Leidschendam en Naaldwijk te vinden is verbaast de fractievertegenwoordiger.

“We hebben in Den Haag wel een aantal wijken waar de kans groot is, waar mensen dicht op elkaar wonen, waar het makkelijker virus rond gaat.” Transvaal, Escamp en Rustenburg-Oostbroek worden door Tim als voorbeelden genoemd. In die wijken zijn veel arbeidsmigranten te vinden en dat zou daarom een goede plek zijn voor een testlocatie. “Ik denk dat die groep, met een hoog risico, een makkelijker toegang moet hebben tot een testmogelijkheid.”

“Het Kaapseplein is nu afgezet. Wat is nou de moeite om daar met de mobiele post, het schijnt een camper te zijn, om daar een hele of een halve dag te gaan staan?” zo vraagt Tim zich af. De Haagse Stadspartij zal donderdag, tijdens de commissie Bestuur, aandacht vragen voor dit plan.

Luister hier naar het gesprek met Tim de Boer op Den haag FM.