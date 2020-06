LIVEBLOG: Mondkapjes Vadercentrum Adam groot succes: “We willen er honderdduizend maken”

Den Haag veranderd langzaamaan in een anderhalve meter samenleving. Veel bedrijven en instellingen zijn deze week weer geopend, maar nog niet iedereen kan de deuren openen voor publiek. Heb jij een bijzonder verhaal, een vraag of tips om de coronacrisis door te komen? Laat het ons weten !

Waar lopen Hagenaars tegenaan en wat speelt er in de stad omtrent corona? Je leest het in deze liveblog. Ook Thomas, Rob en Tjeerd praten je op Den Haag FM bij over al het Haagse (corona)nieuws. Luister dus naar Haagse Ochtendradio (van 7.00-10.00 uur), Rob’s Tussendoortje (van 12.00 tot 15.00 uur) en Studio Haagse Bluf (van16.00 tot 19.00 uur) en blijf op de hoogte van alles wat er gebeurt in jouw stad.

Foto: Vadercentrum Adam

Coronateslocatie regio Haaglanden officieel geopend

In Nootdorp is woensdag officieel de nieuwe coronatestlocatie van de GGD geopend door minister Hugo de Jonge. Sinds maandag kan iedereen met klachten in de regio Haaglanden getest worden op het coronavirus. Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden door te bellen met het landelijke telefoonnummer 0800-1202. “We plannen de afspraken zoveel mogelijk op dezelfde dag in maar wie ’s middags belt, is de volgende dag aan de beurt”, vertelt Annette de Boer van de GGD Haaglanden aan mediapartner Omroep West. “Inmiddels zijn bij ons zeshonderd mensen getest. De nieuwe testlocatie is zeven dagen per week geopend. De voorkeur is er om per auto naar de locatie te gaan wanneer dat nodig is.

Mondkapjes Vadercentrum Adam groot succes

In het naailokaal van Vadercentrum Adam aan het Jonckbloetplein hebben al honderden mensen een certificaat gehaald. De opgedane kennis van de vrijwilligers komt nu goed van pas, er worden namelijk duizenden mondkapjes gemaakt. “We maken de mondkapjes voor mensen die het niet kunnen betalen en krijgen bestellingen van de voedselbanken en daklozenopvang. Momenteel liggen er tienduizend bestellingen, maar we willen er wel honderdduizend maken! Als mensen thuis dekbedovertrekken en doeken van katoen over hebben willen we ze graag ontvangen. Ze mogen naar het vadercentrum gebracht worden maar we kunnen ze ook komen ophalen”, vertelt Bilal Sahin van Vadercentrum Adam in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

