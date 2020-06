Op zoek naar kunst in je eigen wijk met #Quarantainekunst

Een speurtocht door je eigen wijk met werken van kunstenaars uit de regio. Dat is het idee van Quarantainekunst. Zondag is de officiële start, maar op dit moment hangen er al werken in Den Haag en omgeving.

Kunstenaar Daniella van Bergen nam het initiatief voor het project. “Ik ben dit project begonnen omdat ik zelf een expositie heb in Amsterdam die nu niet te bezichtigen is”, zegt ze. “Ik wilde mijn werk zichtbaarder maken. Daarnaast ken ik veel mensen in mijn omgeving die ervan baalden dat ze geen kunst konden bekijken in deze tijd.”

Op dit moment zijn er in Den Haag en omgeving al tientallen werken te zien. Aan de hand van een kaart op de website wordt duidelijk welke kunst waar geëxposeerd is. Bij de locatie scan je vervolgens de QR-code om meer te weten te komen over het kunstwerk en de kunstenaar.

Zichtbaarheid

Hubertine Langemeijer, kunstenaar en directeur van stichting KunstPost, is mede-initiatiefnemer. “Het geeft heel veel zichtbaarheid. Als kunstenaar ben je letterlijk op de straat te zien.”