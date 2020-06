Boa’s in actie, handhaven op woensdag niet in grote steden

Rotterdam The Hague Airport hoopt snel weer op te starten

In de maand april is het passagiersvervoer van en naar Rotterdam The Hague Airport compleet stil komen te liggen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Landelijk gezien daalde het aantal reizigers via luchthavens met 98 procent. ‘We hopen snel weer op te starten, want de inkomsten zijn daarmee ook gedaald naar nul’, zegt luchthavenwoordvoerder Raymond de Jong.

In april 2020 reisden bijna 134.000 passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens, 98 procent minder dan in april 2019. Het vrachtvervoer daalde in april met 25 procent tot 103.000 ton aan vervoerd gewicht.

Vanwege het coronavirus hebben veel landen in maart beperkende maatregelen voor de luchtvaart afgekondigd. Het aantal vluchten in het handelsverkeer daalde hierdoor in april 2020 met ruim negentig procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 48.000 vluchten. De gemiddelde bezettingsgraad per vlucht kelderde van 82 procent vorig jaar april naar 29 procent in april 2020.

‘We zijn bezig om weer op te starten’, vertelt De Jong van Rotterdam The Hague Airport. ‘We bereiden ons voor op de anderhalvemeter-richtlijnen die we gaan doorvoeren op onze luchthaven.’ Zo hangen overal spatschermen en is er belijning op de grond aangebracht. ‘Dit gebeurt er nu achter de schermen, zodat we er klaar voor zijn op het moment dat een airline zegt: we willen het weer gaan proberen.’

Tot nu toe heeft geen airline zich nog gemeld om weer te gaan vliegen vanaf Rotterdam The Hague Airport. ‘Wanneer dat wel zo is, daar heb ik geen zicht op. We hopen dat het zo langzamerhand weer gaat opstarten. Op een veilige manier voor passagiers en personeel.’