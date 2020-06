Stadsbestuur bereid tot verbod op verkamering voor hele stad

Het stadsbestuur is bereid om een tijdelijke stop op kamerverhuur in de hele stad af te kondigen. Dat laat ze per brief weten aan de gemeenteraad. Zodra de gemeenteraad akkoord gaat zou dit zo snel mogelijk in moeten gaan. Bij verkamering kopen vaak beleggers de huizen op om ze daarna per kamer verhuren.

Een meerderheid van de gemeenteraad riep het stadsbestuur op om zo’n verbod voor de hele stad te laten gelden. Een motie die aanspoorde tot een tijdelijke bevriezing van verkamering werd eerder al door de raad aangenomen. Wel noemt het stadsbestuur de aangenomen moties, ‘tijdelijke bevriezing vergunningsverlening kamerbewoning heel Den Haag’ en ‘bevries kamerverhuur tot €265.00,-‘, juridisch kwetsbaar. Toch wordt nu de meest vergaande motie voor een stadsbreed verbod uitgevoerd, mits de raad daarmee akkoord gaat.

Een uitzondering wordt, als het aan het stadsbestuur ligt, gemaakt voor kwetsbare doelgroepen: “Zoals bijvoorbeeld (gehandicapten)zorg, die aangewezen zijn op vormen van onzelfstandige bewoning.”

In maart van dit jaar maakte Balster al bekend dat een dergelijk verbod zou gaan gelden voor tien Haagse wijken: Zuiderpark, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk, Rustenburg en Oostbroek, Transvaalkwartier, Morgenstond, Schildersbuurt, Bouwlust/Vrederust, Leyenburg en Groente- en Fruitmarkt.