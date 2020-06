Vier verdachten opgepakt na vondst megapartij methamfetamine

In Den Haag en Rotterdam zijn dinsdag woningen doorzocht nadat er vier mensen waren aangehouden vanwege de vondst van 2500 kilo methamfetamine. De straatwaarde van de drugs, die vorig jaar juni werden gevonden in een Rotterdams bedrijfspand, wordt geschat op ‘honderden miljoenen euro’s’, aldus de politie. De verdachten zijn drie mannen van 30 tot 33 jaar en een vrouw van 39.

De drugs werden aangetroffen in een verborgen ruimte. Volgens de politie is er in Europa nog nooit zo’n grote hoeveelheid methamfetamine gevonden. Na de drugsvondst vorig jaar werd ook een loods in Utrecht doorzocht. Daar werd 17.500 liter aan chemicaliën gevonden, die gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs. Het pand werd na de doorzoeking in brand gestoken, vermoedelijk door leden van de criminele organisatie.

De vier verdachten, die ook in verband worden gebracht met drugslabs in Den Haag en Wateringen, zitten vast en worden donderdag voorgeleid. De 2500 kilo methamfetamine werd eerder verbrand in een oven. De verdachten zullen op donderdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris in Zwolle. De politie gaat verder met het onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.