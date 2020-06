Boa’s tevreden: constructief gesprek met Grapperhaus

De boa’s zijn tevreden over het overleg dat ze donderdag hadden met minister Ferd Grapperhaus van Justitie. “Het was constructief en verliep positief. We zitten weer op hetzelfde spoor met elkaar en zijn tevreden over wat er besproken is”, zegt Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP.

Het overleg tussen de boa’s en de minister en de politiebonden gaat nog verder. Vrijdag komen de partijen met een verklaring naar buiten.

Boa’s voeren al een tijd actie omdat ze willen beschikken over beschermingsmiddelen als een wapenstok en/of pepperspray. Grapperhaus vindt dat alleen de politie geweld mag gebruiken. Hij ziet een noodknop en bodycam als goede beschermingsmiddelen voor de handhavers. De bonden noemen dat onacceptabel.

De boa’s voerden woensdag weer actie. In de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, werden geen bonnen uitgeschreven.