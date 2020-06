Congrescentrum World Forum nog zeker een jaar flink last van coronacrisis

Congrescentrum World Forum heeft nog wel een jaar flink last van het feit dat alle grote internationale evenementen in Den Haag zijn geannuleerd vanwege het coronavirus. Het meerendeel van de geannuleerde events wordt een jaar later wel alsnog georganiseerd in het congrescentrum, zegt general manager Michiel Middendorf van het World Forum op Den Haag FM.

“Maar de business lopen we nu met z’n allen mis”, vertelt Middendorf in Haagse Ochtendradio. “Dat is niet alleen vervelend voor ons, maar ook voor de taxichauffeurs, de restaurants, hotels en de winkels eromheen, die altijd – terecht – goed meeprofiteren van een groot internationaal evenement in Den Haag.”

Sinds de coronacrisis stond het World Forum klaar voor noodhulp. De general manager: “We hebben onze keukens en vriezers beschikbaarheid gesteld voor honderdduizend maaltijden voor de alleenstaande ouderen in Den Haag. Dat wordt ook nog steeds dagelijks uitgevoerd.” Daarnaast heeft het congrescentrum aan de gemeente aangeboden om als noodhospitaal voor coronapatiënten te dienen. “Maar dat is uiteindelijk niet nodig gebleken”, aldus Middendorf.

