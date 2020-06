Coronacrisis kost gemeente Den Haag tussen de 81 en 131 miljoen

De gevolgen van de coronacrisis kosten de gemeente Den Haag dit jaar 81 tot 131 miljoen euro. Dat blijkt uit een financiële impactanalyse die het stadsbestuur gezamenlijk met de voorjaarsnota naar de gemeenteraad stuurt. Hoewel de impactanalyse een momentopname is, is het evident dat de gevolgen van de crisis flink zullen zijn. Eerder kondigde het Rijk aan 566 miljoen beschikbaar te stellen, zodat gemeenten de gevolgen van de coronacrisis iets kunnen beperken.

“Het is belangrijk dat de gemeente financieel gezond is en blijft. Daarom moeten en gaan we alle zeilen bijzetten om een degelijke begroting te realiseren in het najaar. We zetten alles op alles om de gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen”, zegt wethouder Boudewijn Revis (VVD) van financiën.

Ook de structurele tekorten die optreden binnen de Jeugdhulp en WMO blijven onverminderd groot. Hoewel de rijksoverheid tot 2021 extra middelen vrijmaakt hiervoor, blijft het één van de grote opgaven voor de gemeente Den Haag. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat de algemene reserves van de gemeenten verder gaan krimpen, als gevolg van de coronacrisis die daar nu bij komt. “De optelsom van rekeningen die bij de gemeenten wordt neergelegd, neemt alsmaar toe. De 566 miljoen voor corona is een goede eerste stap, maar het is belangrijk dat na deze eerste stap, andere stappen volgen”, aldus Revis.

Ook met een extra rijksvergoeding komt de gemeente Den Haag de komende tijd voor ingrijpende beslissingen te staan. De uitdagingen waar Den Haag zich voor gesteld ziet is om de tekorten en knelpunten die de coronacrisis geeft op te lossen én om daarnaast te blijven investeren in de stad. Het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ van VVD, D66, GroenLinks, PvdA en CDA geeft daarvoor de kaders. Revis: “Ook de komende jaren blijft Den Haag verder bouwen om de stad nog mooier en beter te maken en de stad klaar te maken voor de toekomst.”