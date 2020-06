De Klimmende Règâhs slaat beklimming Alpe d’Huez noodgedwongen jaar over

Voor de Haagse Klimmende Règâhs had 4 juni 2020 de dag moeten zijn dat ze opnieuw de Alpe d’Huez zou beklimmen. Jaarlijks gaat een groep fietsers en wandelaars naar Frankrijk voor de Alpe d’Huzes. Met de sportieve actie halen de deelnemers jaarlijks geld op voor onderzoek naar kanker. Door de coronacrisis is het evenement dit jaar niet doorgegaan. “Het is een hele rare gewaarwording. De tijd waarin we leven is al te bizar voor worden. Op deze dag waar we altijd enorm naar uitkijken, waar we volop voor aan het trainen zijn en activiteiten voor aan het organiseren zijn er niet zijn op de Alpe, dat is echt heel maf”, zegt Martin Groen in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“In augustus 2019 is de voorbereiding gestart”, zo vertelt Groen. “Toen hebben we direct activiteiten georganiseerd. Allemaal om geld op te halen voor het goede doel.” Dat geld staat nu op de spaarrekening van De Klimmende Règâhs. “We kijken reikhalzend uit naar de editie in 2021. We gaan na de zomervakantie kijken wat er mogelijk is om activiteiten te organiseren en op die manier nog meer geld op te halen en dat geld in 2021 aan Alpe d’Huzes over te maken.”

Voor Martin is het vreemd om een jaar niet in Frankrijk te zijn. “Het is echt een heel bijzonder evenement. Wat je daar beleeft is zo bijzonder. Je bent jezelf flink aan het inspannen om die berg te beklimmen. Anderzijds zie je ook de kaarsjes branden, je ziet foto’s op de berg hangen van mensen die overleden zijn aan kanker. Al die indrukken bij elkaar is een super-intens gevoel.”

De fietsers komen op de dag van de beklimming nog wel bij elkaar. “Op de dag zelf wordt de dag in Frankrijk altijd afgesloten met een saamhorigheidsklim. We gaan vanavond met ons team niet klimmen, maar wel een rondje door het Haagse vieren en dan gaan we ons langzaam oriënteren op volgend jaar”

Luister hier naar het gesprek met Martin Groen op Den Haag FM.