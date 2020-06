Gemeenteraad mag bijlagen integriteitsonderzoek misschien inzien

De bijlagen van het onderzoeksrapport waarin staat hoe een vertrokken Haagse topambtenaar te werk ging, mogen door de gemeenteraad misschien worden ingezien. Op dit moment wordt hierover nog “extern advies” ingewonnen. Dat schrijft het Haagse college van burgemeester en wethouders donderdag aan de gemeenteraad. Eerder vroeg de voltallige oppositie in de gemeenteraad om het onderzoeksrapport openbaar te maken. Het geheime rapport mag alleen door de gemeenteraad worden gelezen, maar de bijbehorende bijlagen zijn niet door de raadsleden in te zien.

Het onderzoek is in opdracht van het stadsbestuur uitgevoerd naar aanleiding van een integriteitsmelding die afgelopen najaar op het stadhuis werd gedaan. De melding richtte zich op de topambtenaar die onder meer verantwoordelijk is voor de bouw van Amare, het nieuwe cultuur- en onderwijscomplex op het Spuiplein. Hij zou mogelijk niet integer hebben gehandeld.

In de tussentijd deed ook NRC Handelsblad onderzoek. De krant wist te melden dat de topambtenaar toezeggingen zou hebben gedaan aan VolkerWessels, de bouwer van Amare. Toezeggingen waar VolkerWessels en niet de gemeente van profiteerde en waarvan wethouder Boudewijn Revis (VVD) op de hoogte zou zijn. Revis ontkende vorige maand in een spoeddebat dat er sprake zou zijn geweest van “schimmige” deals.

Het stadsbestuur zegde wel toe om te bekijken of de bijlagen van het rapport aan de gemeenteraad kunnen worden verstrekt. “Hiertoe zou onafhankelijk advies worden gevraagd aan extern deskundigen”, schrijft het college nu. “Indien besloten wordt om als gevolg van dit advies (delen van) de bijlagen aan u te verstrekken, dan zullen deze aan het begin van de week van 15 juni 2020 met u gedeeld worden. Het college zal u daarbij ook meenemen in de adviezen die het heeft ontvangen. Tevens zullen de afwegingen die het college op basis van de adviezen heeft gemaakt, met u gedeeld worden.”

Op 24 juni wordt de kwestie in besloten setting besproken door de gemeenteraadscommissie.

