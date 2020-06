Congrescentrum World Forum nog zeker een jaar flink last van coronacrisis

Geslaagd voor eindexamens: Desteny en Arend hijsen de vlag op Haagse stadhuis

Scholieren in heel Nederland hangen vandaag de vlag uit om te vieren dat ze geslaagd zijn voor hun eindexamens. Normaal gebeurt dit zodra de resultaten van het centraal examen binnen zijn, maar omdat het examen dit jaar wegviel, is de Nationale Slaagdag in het leven geroepen. De Haagse Desteny van der Zwan (16, mavo) en Arend van der Lely (16, mavo) hebben succesvol het Maris College Houtrust afgerond. Samen met wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, Onderwijs) hesen zij de vlag, mét rugzak, op het dak van het stadhuis.

Normaal gesproken maken eindexamenkandidaten in mei het centraal examen, maar vanwege de maatregelen rond het coronavirus ging deze nu niet door. De leerlingen krijgen een volwaardig diploma op basis van de resultaten die ze gehaald hebben met de schoolexamens. Sommige kandidaten weten al een paar weken dat ze het diploma binnen hebben, anderen krijgen vandaag de belangrijke uitslag te horen. Landelijk deden ruim 205.000 middelbare scholieren mee aan de schoolexamens.

“Waar leerlingen hun middelbare school doorgaans afronden met een spannende toets, een vrolijk feest en misschien wel een eindexamenreis, zit dat er dit jaar niet in”, zegt wethouder Bredemeijer. “Door vandaag samen de vlag te hijsen op het stadhuis, laten we zien dat de scholieren heel trots mogen zijn op hun prestaties. Juist in deze lastige omstandigheden hebben ze bewezen dat ze hun diploma dubbel en dwars waard zijn. Ik feliciteer alle leerlingen die geslaagd zijn en wens hen veel succes in hun verdere loopbaan.”

De Haagse Desteny en Arend hoorden vorige week al het goede nieuws dat ze zijn geslaagd. Desteny gaat komend schooljaar naar het ROC Mondriaan in Leidschenveen waar ze de opleiding tot juridisch administratief medewerker gaat volgen. Arend gaat naar het Albeda College en heeft zich ingeschreven voor de opleiding junior accountmanagement.