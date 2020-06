GroenLinks: corporaties die woningen slecht onderhouden moeten meebetalen aan stookkosten

Woningcorporaties die niet of nauwelijks onderhoud plegen aan hun woningen, moeten meebetalen aan de hoge stookkosten voor de huurders. Dat stelt fractieleider Arjen Kapteijns van GroenLinks voor. Veel huurders van slecht onderhouden woningen zouden 500 tot 700 euro betalen voor hun jaarafrekening als gevolg van hun kwalitatief slechte verwarmingsketels die nog niet zijn vervangen. Volgens GroenLinks liggen deze hoge kosten buiten hun eigen schuld en moeten woningcorporaties tot versnelde vervanging overgaan en in de tussentijd deze kosten compenseren.

Naar schatting tienduizenden Hagenaars, vaak woonachtig in wijken als Moerwijk, Laak en Zuidwest, bevonden zich voor de coronacrisis al in een benarde financiële situatie. Met de hoge vaste lasten en de gevolgen in de coronacrisis kan een hoge jaarafrekening in juli de financiële genadeklap zijn. GroenLinks ontvangt regelmatig signalen van bewoners die zich hier zorgen over maken. Fractievoorzitter Kapteijns: “Zij maken zich zorgen over hun financiële situatie en oplopende schulden, terwijl de hoge stookkosten en jaarafrekeningen buiten hun schuld om liggen. Verouderde verwarmingsinstallaties verbruiken veel energie terwijl ze daar relatief weinig warmte voor leveren.”

De vervanging van die ketels en radiatoren is de verantwoordelijkheid van woningcorporaties als Vestia, Staedion en Haag Wonen. Maar wanneer zij dat nog niet hebben gedaan, komt de rekening van de hoge stookkosten vervolgens wel bij de bewoners te liggen. Daarmee dragen zij de lasten en lopen ze risico op armoede en schulden.

Om die situatie tegen te gaan wil GroenLinks dat de woningen versneld worden gerenoveerd en de installaties worden vervangen. Hier kan de gemeente eventueel bij helpen. Wanneer de renovatie nog even duurt en de jaarrekening onevenredig hoog uitvalt, moeten corporaties daar een deel van compenseren, vindt de partij. “Wij zijn ook bekend met de beperkte investeringsruimte van woningcorporaties”, zegt Kapteijns. “Maar dat verandert niets aan de realiteit waar veel Hagenaars mee moeten leven. Het water staat hen financieel tot aan de lippen: daar moet echt verandering in komen.”