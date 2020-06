Koningspaar ondersteunt theatersector met theaterbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagavond in Den Haag een voorstelling bezocht van Het Nationale Theater. Dat bracht in het Theater aan het Spui voor het eerst sinds de gedwongen sluiting vanwege de coronacrisis als preview twee stukken op de planken.

Het koningspaar wilde met de theatergang steun betuigen aan de theatersector. Sinds 1 juni mogen schouwburgen en theaters weer voorstellingen geven maar het aantal toeschouwers is vooralsnog beperkt tot dertig. “We willen laten zien dat deze sector die het zo zwaar heeft weer aan de slag moet”, aldus de koning tijdens een gesprek met de theatermakers en het publiek na afloop.

Het Nationale Theater heeft een nieuwe reeks van zeventien voorstellingen ontwikkeld onder de noemer ‘Het Nationale Theater speelt altijd’. In dat kader speelde Romana Vreede met ‘Liefdesverklaring’ een ode aan het publiek en vertolkte Rick Paul van Mulligen het stuk ‘U bent mijn moeder’, naar een tekst van Joop Admiraal uit 1981.

Koninklijk Paar bezoekt de eerste voorstellingsavond na heropening van Het Nationale Theater in Theater aan het Spui. In het nagesprek met makers en publiek spreekt de Koning zijn steun en waardering uit voor iedereen werkzaam in de theatersector.https://t.co/oaKaYpHSOL pic.twitter.com/SbPuAUUque

— Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) June 3, 2020