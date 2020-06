LIVEBLOG: Vakantie buitenland mogelijk vanaf 15 juni

Vanaf 15 juni is het mogelijk om op vakantie te gaan naar een aantal Europese landen met een geel reisadvies. Dat zeiden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie woensdagavond. Ook reizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk zal vanaf 15 juni waarschijnlijk mogelijk zijn. In landen met een geel reisadvies is de gezondheidssituatie gelijk aan die in Nederland. Frankrijk en Spanje moeten nog beslissen of zij toeristen binnenlaten. Reizen naar Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk is voorlopig nog niet mogelijk.

Klimmende Règâhs slaan Alpe d’Hues noodgedwongen over

Voor de Haagse Klimmende Règâhs had 4 juni 2020 de dag moeten zijn dat ze opnieuw de Alpe d’Huez zou beklimmen. Jaarlijks gaat een groep fietsers en wandelaars naar Frankrijk voor de Alpe d’Huzes. Met de sportieve actie halen de deelnemers jaarlijks geld op voor onderzoek naar kanker. Door de coronacrisis is het evenement dit jaar niet doorgegaan. “Het is een hele rare gewaarwording. De tijd waarin we leven is al te bizar voor worden. Op deze dag waar we altijd enorm naar uitkijken, waar we volop voor aan het trainen zijn en activiteiten voor aan het organiseren zijn er niet zijn op de Alpe, dat is echt heel maf”, zegt Martin Groen in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Lees hier verder.

Beachclub Mambo opende 1 juni: “Binnen liggen beperkingen, buiten liggen de kansen”

Een bedrijf openen is altijd een spannende aangelegenheid, maar een bedrijf starten tijdens de coronacrisis al helemaal spannend. Toch weet horecaondernemer Rene Bogaart het hoofd koel te houden, en opende hij maandag Beachclub Mambo. “Binnen liggen beperkingen, buiten liggen de kansen. We hebben zelf een heel ruim terras dus we hebben flink wat zitplaatsen. We hebben een super start gehad en willen er een feestje van maken. Gelukkig willen de gasten dat ook, mensen hebben zin in gezelligheid en lekker eten en drinken. We moeten blij zijn dat we open mogen, in zekere zin zijn we al bevoorrecht want bijvoorbeeld de sportscholen zijn nog steeds dicht”, vertelt Rene in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

GGD gaat reserveringsgegevens horeca gebruiken voor onderzoek

Reserveringsgegevens zoals namen en telefoonnummers die klanten bij restaurants en café’s opgeven, worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek. Dat wil het kabinet. Mocht er dan iemand die besmet is met het coronavirus in dezelfde eet- of drinkgelegenheid aanwezig zijn geweest, dan kan de lokale GGD andere klanten daarover informeren. Lees hier verder.

Ook binnensporten vanaf 1 juli mogelijk

Binnensporten, zoals gymnastiek, kunnen normaal gesproken op 1 juli toch weer beginnen. Bij de eerdere door het kabinet aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen bleken onder meer sportscholen en sportkantines hun deuren te mogen openen, maar bleef het stil rond de binnensporten. Lees hier verder.

“Meeste taxichauffeurs denken binnen een jaar te stoppen met werk”

Taxichauffeurs zien de toekomst somber in. Meer dan 70 procent van hen verwacht binnen een jaar te stoppen met het werk. Dat meldt vakbond FNV op basis van een enquête onder meer dan 200 chauffeurs. Het gemiddelde inkomen van taxichauffeurs is door de coronacrisis enorm gedaald. Bijna driekwart van de chauffeurs is gestopt met rijden en meer dan een kwart werkt door uit noodzaak. Maandelijkse vaste kosten, zoals de lease van de auto, lopen gewoon door. Lees hier verder.

Touringcarondernemers bereid tot actie voor vollere bussen

Veel individuele touringcarondernemers bereiden acties voor om meer passagiers te mogen vervoeren dan de dertien die nu zijn toegestaan. Dat zegt branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). In het uiterste geval zetten ze koers naar Den Haag. Lees hier verder.

Vakantie in het buitenland weer mogelijk vanaf 15 juni

Vanaf 15 juni kunnen we waarschijnlijk weer op vakantie in het buitenland. Durft Den Haag het aan, of blijven we liever aan de Haagse kust vertoeven? “Na het nieuws van gister krijgen we veel aanvragen om de vakanties om te boeken. Veel mensen hadden al geboekt en hebben in spanning afgewacht of de vakantie door kon gaan. Op dit moment zijn de reisorganisaties heel coulant met omboeken en ze hebben het ook al mogelijk gemaakt om voor 2021 te boeken, normaal komt dit pas later in het jaar”, vertelt Barbara van der Sluis van VakantieXperts in Haagse Ochtendradio. De Nederlandse regering gaat reizigers niet meer repatriëren, maar reizigers hoeven zich geen zorgen te maken. Van der Sluis: “Op het moment dat je via een reisonderneming boekt zal die de verantwoording nemen de klant indien nodig terughalen”.

The Hague Fashion Week verplaatst naar 2021

Milaan, Parijs en New York, eat your heart out! Den Haag krijgt namelijk een eigen Fashion Week. Waar Fashion Week normaal een evenement is waar ‘s werelds grootste en bekendste modehuizen hun nieuwe collecties showen, is de editie in Den Haag juist bedoeld nieuw modetalent een podium te geven. Initiatiefnemer Allan Vos maakte jarenlang kledingcollecties, maar wilt nu meer betekenen voor nieuw modetalent. Vos: “Het is moeilijk om als beginnend ontwerper je brood te verdienen omdat je moet opboksen tegen de gevestigde merken. Zichtbaarheid is heel belangrijk, dus door deze ontwerpers een podium te bieden kunnen zij hun publiek bereiken. De eerste editie zou deze zomer plaatsvinden, we stonden al in de startblokken, maar zal nu in 2021 plaatsvinden”. Om de reeds gemaakte kosten op te vangen is er een crowdfundingsactie opgestart.

World Forum maakt grote evenementen mogelijk door online participatie

De coronamaatregelen worden steeds meer versoepeld: we kunnen weer uit eten, we kunnen weer naar het museum en we kunnen zelfs vanaf 15 juni weer reizen naar het buitenland. Grootschalige evenementen kunnen voorlopig nog niet, maar vanaf 1 juli zou ook daar verandering in kunnen komen voor evenementen tot 100 personen. “Het ging in één keer, van de ene op de andere dag konden er geen evenementen meer plaatsvinden. Gelukkig zijn de meeste evenementen verplaatst en niet helemaal gecanceld. We hebben van de tijd gebruik gemaakt om met een nieuw product op de markt te komen, namelijk online participatie. Daarmee kunnen we straks een event hosten met het toegestane aantal deelnemers, en iedereen die niet fysiek aanwezig kan zijn kan online meedoen. In het najaar hebben we een aantal van dit soort evenementen gepland staan”, verteld de general manager van World Forum Michiel Middendorf.

