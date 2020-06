De Klimmende Règâhs slaat beklimming Alpe d’Huez noodgedwongen jaar over

Ongeluk bij knooppunt Prins Clausplein, omrijden via Wassenaar

Meer in

Door een ongeluk was de A12 tussen Den Haag en knooppunt Prins Clausplein donderdagmiddag een tijdje dicht. De ANWB adviseert automobilisten om te rijden via Wassenaar via de N44, N14 en de A4.

Een klein uur na het ongeluk was de weg alweer vrij bij knooppunt Prins Clausplein. Het omrijdende verkeer via de N14 stond daardoor nog wel in de file bij Leidschendam. Zij hadden op dat stuk ruim een kwartier vertraging.

Ook bus 29 richting station Rijswijk moest door de ontstane drukte omrijden. De halten Malieveld en Weissenbruchstraat zijn daardoor komen te vervallen, meldt de HTM.