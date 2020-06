“Ook binnensporten vanaf 1 juli mogelijk”

Binnensporten, zoals gymnastiek, kunnen normaal gesproken op 1 juli toch weer beginnen. Bij de eerdere door het kabinet aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen bleken onder meer sportscholen en sportkantines hun deuren te mogen openen, maar bleef het stil rond de binnensporten.

“Een communicatiefoutje”, zei Gerard Dielessen, directeur van NOC*NSF, donderdag. “Ik heb de verzekering van VWS dat ook binnensporten straks worden meegenomen als definitief bekend wordt wat er na 1 juli mag.”

Met name de gymnastiekbond KNGU reageerde teleurgesteld toen premier Rutte eind mei het tijdstip waarop onder meer sportscholen wel hun deuren mochten openen en de gymclubs niet, vervroegde van 1 september naar 1 juli. Dielessen: “Ik stond er ook van te kijken, want vooraf was mij verteld dat de binnensporten wel degelijk ook eerder weer konden starten. Dat zal eind deze maand worden rechtgezet, op voorwaarde natuurlijk dat de coronacijfers niet de verkeerde kant op gaan.”