Vakantie in Europa vanaf 15 juni gedeeltelijk mogelijk

Vanaf 15 juni is vakantie in een aantal Europese landen met een geel reisadvies mogelijk. Dat maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge woensdagavond tijdens een persconferentie bekend. Ook reizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk zal vanaf 15 juni waarschijnlijk mogelijk zijn. In landen met een geel reisadvies is de gezondheidssituatie gelijk aan die in Nederland. Frankrijk en Spanje moeten nog beslissen of zij toeristen binnenlaten. De Nederlandse regering gaat reizigers niet repatriëren, maar reizigers hoeven zich geen zorgen te maken. “Op het moment dat je via een reisonderneming boekt zal die de verantwoording nemen de klant indien nodig terughalen”, vertelt Barbara van der Sluis van VakantieXperts in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Het Haagse reisbureau heeft de laatste maanden gemerkt dat mensen voorzichtig waren met het boeken van een vakantie, maar ziet dat de vraag sinds de persconferentie meteen toeneemt. “Veel boekingen waren al gemaakt en kunnen worden omgeboekt. Vakantie is een soort eerste levensbehoefte voor mensen geworden, dus nu we weten dat het naar een aantal landen weer kan proberen mensen om te boeken of een vakantie in één van de toegestane landen uit te zoeken. De reisorganisaties denken ook mee met mensen die deze zomer nog niet weg durfen, door het nu al mogelijk te maken voor volgend jaar te boeken. Normaal zijn de vakanties voor de zomer van 2021 pas later beschikbaar”.

Reizen naar Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk is voorlopig nog niet mogelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert reizigers om de situatie in het vakantieland dagelijks te bekijken via de reisapp van Buitenlandse Zaken. Bij een vakantie met het vliegtuig is het raadzaam de regels van de luchtvaartmaatschappij te bekijken, deze kunnen per maatschappij verschillen. Reisorganisaties gaan volgens Van der Sluis coulant om met het omboeken van vakanties. “We zien dat veel regels versoepeld zijn. Dat is zowel in het belang van de klant als het belang van de reisorganisatie, omdat zij de klant willen kunnen bedienen. We werken samen met 250 reisondernemingen en zijn goed op de hoogte van de verschillende regels en reisadviezen”, zegt Van der Sluis.

Luister hier naar het gesprek met Barbara van der Sluis.