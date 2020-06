Versoepeling coronamaatregelen “vooralsnog goed verlopen” in Veiligheidsregio Haaglanden

De versoepelingen van de coronamaatregelen op 1 juni zijn in de Veiligheidsregio Haaglanden “in het algemeen goed verlopen”. De kleine incidenten die zich voordeden, konden snel worden opgelost. Op plaatsen waar drukte werd verwacht zijn extra borden geplaatst, looprichtingen ingesteld en straatcoaches aangesteld. Dat schrijft de Veiligheidsregio Haaglanden donderdagmiddag in een statement.

De nieuwe gedragsrichtlijnen brengen wel weer nieuwe uitdagingen met zich mee, schrijft de veiligheidsregio. De vrijheid en de grondrechten van iedereen moeten zo veel mogelijk gerespecteerd worden, maar wanneer mensen geen verantwoordelijkheid willen of kunnen nemen voor de gezondheid van zichzelf en anderen, dan keren de beperkingen terug of worden aangekondigde versoepelingen uitgesteld.

“Het is goed om te zien dat de mogelijkheden om te testen in onze regio inmiddels enorm zijn opgeschaald en dat de aantallen besmettingen niet exponentieel lijken toe te nemen. Dat betekent dat de versoepelingen vooralsnog verantwoord zijn en dat de meeste mensen zich nog steeds voldoende bewust zijn van de risico’s voor zichzelf en anderen zolang het coronavirus rondwaart en er geen vaccin is gevonden. Tot dat moment is niemand onkwetsbaar; we zitten samen in hetzelfde schuitje en er is weinig ruimte om fouten te maken”, zegt Johan Remkes, de Haagse waarnemend burgemeester en plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio.

Voor bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen is het fijn dat er een eind gekomen is aan de isolatie en dat zij nu één familielid of bekende mogen ontvangen, stelt de veiligheidsregio. Dit kan tot 15 juni in instellingen die aan de voorwaarden voldoen. “Hopelijk kan het daarna in alle instellingen en komt er vanaf 15 juli ruimte voor meer bezoek. Wat niet is toegestaan is dat die ene bezoeker de bewoner meeneemt voor een uitje naar het park, waar dan vervolgens de rest van de familie en vrienden hen opwacht. Dit leidt bij terugkomst tot gevaar voor de gezondheid van de overige bewoners en het is begrijpelijk dat de directies van de verpleeg- en verzorgingstehuizen er veel aan is gelegen om dit tegen te gaan”, schrijft het bestuursorgaan.

Het verbod op het aansteken van barbecues in parken geldt niet langer in de hele veiligheidsregio, maar binnen gemeenten kunnen er nog steeds plaatsen worden aangewezen waar barbecueën wél of juist niet is toegestaan. Op de nieuw ingerichte terrassen is inmiddels veel aanloop en de horeca ziet toe op de noodzakelijke hygiënemaatregelen en afstanden. De verantwoordelijkheid voor volwassenen die niet in één huishouden wonen – maar wel samen naar een terras gaan – om ook daar zélf minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden, blijft bestaan.