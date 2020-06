Veteranendag zonder defilé, maar met programma in de Ridderzaal

De Nederlandse Veteranendag ziet er dit jaar anders uit dan anders. Vanwege de coronamaatregelen is er op 27 juni geen Nationaal Defilé door de binnenstad van Den Haag, in plaats daarvan worden de 111.000 veteranen geëerd met een speciaal programma vanuit de Ridderzaal.

Vier veteranen doen daar hun verhaal, aldus een woordvoerder van de organisatie. Zo vertelt een van hen, kapitein Maaike Hoogewoning, wat ze als OK-verpleegkundige heeft meegemaakt toen ze tijdens de coronacrisis werd ingezet op de intensive care van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Rick Torenstra, die als korporaal in Afghanistan aan een oog blind raakte, vertelt hoe hij kon opkrabbelen via de sport en deel ging uitmaken van het team van de Invictus Games, die dit jaar ook niet doorgaan.

Sergeant Dennis Kroon is uitgezonden geweest naar Irak, Bosnië en Afghanistan. Hij is ook zanger en oud-deelnemer van The Voice en verzorgt een optreden. De vierde militair die aan het woord komt is de 95-jarige Indiëveteraan Hendrik Fokkens.

De NOS doet van 12.45 tot 13.50 uur rechtstreeks verslag van de bijeenkomst in de Ridderzaal. Naast Dennis Kroon treedt ook zanger Marcel Veenendaal van Di-rect op. De Marinierskapel speelt ‘coronaproof’ vanaf het Malieveld en er zijn beelden van muzikale initiatieven in Bronbeek en Eindhoven.

In de avonduitzending vanaf 19.15 uur, ook vanuit de Ridderzaal, blikt presentator Astrid Kersseboom terug op deze uitzonderlijke Veteranendag 2020. Ze heeft dan voormalig commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif te gast. Ook zijn er beelden van een wandeling door de binnenstad van Den Haag, langs de route die normaal het defilé volgt, met aandacht voor de ervaringen van veteranen.